Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего главу правления «Приватбанка» Александра Дубилета. Соответствующее решение было принято на заседании суда 2 июня

Журналисты раскрыли новую мошенническую схему Приватбанка: страдают пенсионеры © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — Ред.) об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления», — сказал судья.

Защита может обжаловать постановление в течение пяти дней с момента его объявления.

НАБУ объявило Дубилета в розыск еще в марте. Экс-глава правления «Приватбанка» фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации в 2016 году.