В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просил суд заочно арестовать Дубилета, чтобы реализовать постановление о его международном розыске.
«Ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — Ред.) об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления», — сказал судья.
Защита может обжаловать постановление в течение пяти дней с момента его объявления.
НАБУ объявило Дубилета в розыск еще в марте. Экс-глава правления «Приватбанка» фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации в 2016 году.