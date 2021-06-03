За Юрия Бойко на президентских выборах могли проголосовать те жители Западной Украины, которые заняты в нефтегазовой отрасли, с которой Бойко напрямую ассоциируется. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Юрия Бойко: ностальгией по СССР или пророссийскими настроениями.

Эксперт отметил, что кто бы ни проголосовал за Бойко, ни у ОПЗЖ, ни у любой другой подобной политической силы никаких перспектив на Западной Украине нет, поскольку украинская политика стала слишком националистической и радикальной.

«Та же самая ОПЗЖ по сути своей правее и даже националистичнее "Партии регионов". Потому что туда вошли те люди, которые представляли в "Партии регионов", скорее, правое крыло, чем левое. Их даже в свое время называли "галицийским подпольем" в "Партии регионов". Что, Левочкин или Кива — пророссийские кандидаты? А их там таких вагон и маленькая тележка», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что та же ВО «Свобода», несмотря на то что она теряет очки, по-прежнему остается самой влиятельной силой на Западной Украине, партии, идущие ей на смену, еще хуже, поэтому 30 тыс. человек, проголосовавших за Бойко, можно воспринимать как утешительный приз.