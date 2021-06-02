После встречи лидера России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом масштабного наступления ВСУ в Донбассе не предвидится. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в комментарии телеграм-каналу «Донбасс решает»

Как проходило Великое переселение народов в Донбасс © greeks.in.ua

По его словам, если судить по данным от разведперехватов, анализа специализированных украинских форумов и показаний пленных, возможно усиление обстрелов ВСУ своих же населённых пунктов с предоставлением картинки, что это якобы летело со стороны республик.

«99 процентов можно прогнозировать обострение на линии соприкосновения во время и после встречи Путина с Байденом», — указал Дубовой.

Журналист добавил, что Киеву нужно таким образом усилить давление на РФ и либо попытаться переформатировать Минские соглашения, либо в одностороннем порядке из них выйти, имея убедительные доказательства агрессии.