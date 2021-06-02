Украинская сторона знает, что «будет разбита», поэтому ВСУ будут использовать гнусные провокации против мирного населения, проживающего на оккупированных Украиной территориях ЛДНР, подчеркнул эксперт.
По его словам, если судить по данным от разведперехватов, анализа специализированных украинских форумов и показаний пленных, возможно усиление обстрелов ВСУ своих же населённых пунктов с предоставлением картинки, что это якобы летело со стороны республик.
«99 процентов можно прогнозировать обострение на линии соприкосновения во время и после встречи Путина с Байденом», — указал Дубовой.
Журналист добавил, что Киеву нужно таким образом усилить давление на РФ и либо попытаться переформатировать Минские соглашения, либо в одностороннем порядке из них выйти, имея убедительные доказательства агрессии.