Украинский продюсер Юрий Никитин, работавший с артистом Андреем Данилко, принял участие в программе «В гостях у Гордона», где рассказал, что связывает нынешние проблемы со здоровьем артиста с ситуацией, произошедшей на «Евровидении» в 2007 году. Передача появилась на YouTube 1 июня

«На Украине, когда мы ехали на "Евровидение", были же шествия протеста в Украине, Западная Украина, там сжигали чучело Сердючки: "Как это можно допустить, это позор, ганьба" и так далее, а потом, когда мы приехали, все то же самое началось в России, это была двойная петля, из которой выхода, казалось, не было», — рассказал Никитин.

Эта история, по его словам, очень сильно ударила по ранимой душе Данилко, так что он до сих пор не может прийти в себя. Скандал с песней и плотный гастрольный график, утверждает Никитин, привели артиста к тому, что у него сбился режим дня и начались гормональные проблемы.

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«Написала бандеровцам»: нардеп рассказала, как украинская диаспора в США надавила на Netflix © CC0, Pixabay Андрей Данилко в образе своей знаменитой поющей проводницы Верки Сердючки отправился на «Евровидение» в 2007 году. Его кандидатура не понравилась отдельным гражданам и политикам страны, в частности, депутат Тарас Черновол назвал выступление артиста «позором Украины».

Еще больше споров вызвал текст песни Dancing Lasha Tumbai, написанный самим Данилко. Непереводимое словосочетание Lasha Tumbai многие восприняли как завуалированный посыл к России: "Russia goodbye!", что в переводе на русский значит «Россия, до свидания!» или «Россия, прощай!».

Позже Данилко официально опроверг присутствие таких слов в тексте, заявив, что Lasha Tumbai с монгольского — «взбитые сливки» или «взбитое масло».

В итоге артист занял второе место на «Евровидении», а вскоре признал, что был опустошен скандалом, и был вынужден прекратить выступления в России. А в более поздних интервью Данилко и вовсе назвал все произошедшее с ним «травлей», заказчиками которой выступили генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и продюсер Максим Фадеев.