Украинская певица Maruv выступила на концерте Big Love Show, организованном российским Love Radio в Санкт-Петербурге. Пост о мероприятии исполнительница разместила 1 июня в Instagram

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«А можно без трусов уже? А то как-то не впечатляет», «Опять ляжками дрыгает», «Зачем такую красивую песню заворачивать в такую пошлую танцевальную постановку? Думаю, иногда можно и отойти от имиджа стрипухи…», «Так хочется уже нормальную одягу (одежду. — Ред.), ну честно», «Может, ей на одежду скинуться?» — отреагировали пользователи.

Maruv довольно часто подвергается критике за излишнюю откровенность и даже вульгарность. Кстати, не так давно артистка рассказала, как к ее работе относится бабушка. Оказалось, что в ответ на замечания пожилой женщины певица напоминает, сколько она зарабатывает, тогда бабушка неизменно отвечает: «Тогда вопрос снят».

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В 2019 году Maruv стала победительницей национального отбора «Евровидения», но отказалась ехать, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».

В 2021-м исполнительница отказалась ехать на «Славянский базар» в Витебске после того, как граждане Белоруссии, протестующие против президента Александра Лукашенко, завалили ее соцсети требованиями «не поддерживать диктатора».