Во вторник, 1 июня, Telegram-канал Mash сообщил, что суд взыскал с юмориста в пользу ПФР долг, а сам Галкин «мог бы ответить, что и так достаточно инвестировал в старость, но благоразумно промолчал». Но молчать артист в итоге не стал.
«Написал какой-то Telegram-канал, все тут же перепечатали. Приходит ко мне знакомый пенсионер — я сейчас провожу свет — и так осуждающе на меня смотрит: "Платить надо бы взносы, нехорошо!" Я спрашиваю: "Откуда ты взял?" — "А я ехал, вот по радио сказали". Ну а как же не верить нашему радио? Еще подтрунивают — "и так, мол, много он для пенсионеров делает"», — рассказал Галкин.
Юморист заявил, что с удовольствием засудил бы каждое издание, написавшее про него неправду, но «не хочет терять на это часть своей жизни». Артист уточнил также, что на всякий случай связался с Пенсионным фондом, но там никакого долга на него не нашли.
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Максим Галкин, которому сейчас 44 года, состоит в браке с 72-летней певицей Пугачевой. В 2013-м у пары родились двойняшки Лиза и Гарри, в этом году они уже закончили первый класс. Отец семейства часто рассказывает о личной жизни в сети.