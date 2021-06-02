Ведущий Максим Галкин отреагировал на новость о том, что задолжал Пенсионному фонду (ПФР) четыре тысячи рублей. По словам комика, ничего подобного не было, но теперь соседи смотрят на него косо. Соответствующий пост артист разместил в Instagram 1 июня

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«Написал какой-то Telegram-канал, все тут же перепечатали. Приходит ко мне знакомый пенсионер — я сейчас провожу свет — и так осуждающе на меня смотрит: "Платить надо бы взносы, нехорошо!" Я спрашиваю: "Откуда ты взял?" — "А я ехал, вот по радио сказали". Ну а как же не верить нашему радио? Еще подтрунивают — "и так, мол, много он для пенсионеров делает"», — рассказал Галкин.

Юморист заявил, что с удовольствием засудил бы каждое издание, написавшее про него неправду, но «не хочет терять на это часть своей жизни». Артист уточнил также, что на всякий случай связался с Пенсионным фондом, но там никакого долга на него не нашли.

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Максим Галкин, которому сейчас 44 года, состоит в браке с 72-летней певицей Пугачевой. В 2013-м у пары родились двойняшки Лиза и Гарри, в этом году они уже закончили первый класс. Отец семейства часто рассказывает о личной жизни в сети.