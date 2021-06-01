Пенсионный фонд РФ подал в суд на ведущего Максима Галкина, об этом 1 июня сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, шоумен является предпринимателям, а значит, раз в год должен отчислять взносы в ПФР, но в этом году он этого не сделал

«В главном управлении № 4 денег недосчитались и пошли в арбитражный суд. Мол, такой-сякой задолжал аж четыре тысячи рублей (около 1,5 тыс. гривен. — Ред.) по взносам. Галкин мог бы ответить, что и так достаточно инвестировал в старость, но благоразумно промолчал», — с таким комментарием издание опубликовало новость.

В горсовете Днепра нашли друга для Байдена © dnepr.info / dnepr.info / Перейти в фотобанк Аллы Пугачевой и взыскал в пользу ПФР 4 тыс. рублей.

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Максим Галкин, которому сейчас 44 года, состоит в браке с 72-летней певицей Пугачевой. В 2013-м у пары родились двойняшки Лиза и Гарри, в этом году они уже закончили первый класс.

Шоумен часто делится фото и видео детей в своих соцсетях. Во вторник, 1 июня, шоумен поздравил подписчиков с Днем защиты детей, показав, какими были его малыши пару лет назад.