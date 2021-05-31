Ученый совет Киевского национального университета (КНУ) им. Тараса Шевченко лишит президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза 7 июня. Об этом 31 мая заявил ректор КНУ Владимир Бугров

Бугров сообщил о планах лишить Лукашенко звания на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Образование и наука», который транслировали украинские телеканалы.

«Я обратился к ученому совету наработать процедуру (лишения почетных званий. — Ред.), ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями являются нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будут два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко», — заявил ректор КНУ.

Нардеп Шевченко сказал, в каких регионах Украины больше всего любят Лукашенко © Facebook, Евгений Шевченко

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.