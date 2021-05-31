Мэр Владивостока Олег Гуменюк ушел в отставку после того, как раскрылись взятки и махинации в краевой госкомпании ритуальных услуг «Некрополь», у него дома проходят обыски, но пока он не арестован, сообщает РИА Новости 31 мая

Как уточняется, сам градоначальник взяток не брал, однако его подчиненный, глава «Некрополя» (уже с приставкой «экс») Игорь Бабынин «наколядовал» 326 млн рублей (около 120 млн грн), за что предстанет перед судом.

Эти деньги брались в том числе за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища «Морское» и за захоронение там урн с прахом умерших.

Оставить пост градоначальника Гуменюк решил после того, как вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 19 мая предложил ему уйти в отставку.

Также недоволен мэром был губернатор региона Олег Кожемяко, отмечавший, что городу выделяются на развитие значительные средства, однако никаких результатов это финансирование не дает.

Что интересно, на Украине сумма ущерба от действий мэра в 120 млн грн выглядит смехотворной, так как на порядок большие растраты остаются без последствий для «городских голов» (так официально называется должность градоначальника на Украине).

Например, мэра Львова Андрея Садового в 2014 году обвинили в растрате 5 млрд грн (около 13 млрд рублей) и подкупе представителей силовых структур. Однако он до сих пор занимает свой пост и не имеет проблем.

Несколько лет уже безрезультатно тянутся разбирательства в отношении одесского мэра Геннадия Труханова. Несмотря на его «неблагонадежность» по нынешним украинским стандартам — был неоднократно замечен в ношении георгиевской ленточки и праздновал победу в Великой Отечественной, — многочисленные уголовные дела о растратах в судах успешно разваливаются, а в отставку его уйти никто не просит.

Самый свежий пример — обыски в киевской мэрии. Подчиненные Виталия Кличко обвиняются в растратах, взяточничестве и контрабанде, однако никто не пытается отправить столичного градоначальника в отставку.

Судя по всему, хозяйственной деятельностью Кличко в аппарате президента Украины довольны. Как отмечают эксперты, обыски устроены лишь для того, чтобы отбить у мэра желание выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины.