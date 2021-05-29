Жесткая политика ЕС против Александра Лукашенко отрезвит белорусское население. Оно потеряет то, что уже потеряло российское, — страх перед санкциями, который сдерживает от совершения некоторых нужных шагов. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что еще недавно сдерживающим фактором для признания ДНР и ЛНР регионами Российской Федерации (в случае украинского наступления) могло бы стать опасение нарваться на жесткие санкции со стороны Запада, однако сейчас, когда США и ЕС вводят против России санкции за все подряд и без доказательств вины, страха больше нет.

«Мы понимаем, что санкции будут приниматься в любом случае — хотя бы по причине того, что «давно не вводили», — поэтому смысл из-за них отказываться от выгодных шагов? Надеемся, белорусские соседи теперь будут думать таким же образом», — написал Мирзаян в статье «Санкции без закона и без выгоды: почему ЕС не должен был карать Белоруссию за посадку самолета».

Политолог также указал, что жесткая политика ЕС против Лукашенко заставит его окончательно отказаться от мысли вернуться к маневрированию между Брюсселем и Москвой, а значит, и саботировать интеграцию в рамках Союзного Государства, настаивая на принципах из серии «интеграция без отказа от суверенитета».

У Минска просто не будет иного выбора, и, вероятно, переговоры о подписании «дорожных карт» по интеграции резко ускорятся, и чем тяжелее будет урон от санкций для белорусской экономики, тем больше будет ускорение, резюмировал специалист.