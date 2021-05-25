Европейский Союз намерен ввести новый пакет санкций против Белоруссии за «терроризм», «пиратство» и «захват заложников». Вот только выгодоприобретателем от этого пакета станет отнюдь не ЕС

Без вины виноватый

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Романа Протасевича (борт которого на абсолютно законных основаниях был посажен в Минске) шокированный Запад угрожал Батьке всеми карами демократическими. И сейчас европейцы перешли от слов к делу. ЕС уже согласовал и, вероятно, на ближайшем заседании примет новый пакет санкций против Белоруссии. Он может включать закрытие всякого авиасообщения с Белоруссией и запрет белорусским самолетам входить в воздушное пространство ЕС. Также Брюссель потребует от Международной организации гражданской авиации срочно рассмотреть этот «неприемлемый и беспрецедентный акт» (рассмотрение пройдет 27 мая). Вероятно, в надежде на то, что Организация приостановит членство Белоруссии в своих рядах (что будет чревато потерей авиасообщения с другими странами).

Сразу скажем — действия ЕС не имеют ничего общего с законностью и даже со справедливостью. Позиция Минска с юридической точки зрения четкая и правильная. Диспетчеры передали командиру борта информацию о минировании, которую получили ранее в электронном письме (написанном якобы от имени ХАМАС). Командир принял решение не лететь до Вильнюса, а свернуть в Минск (еще раз, командир принял решение — согласно всем правилам полетов именно за ним остается последнее слово в случае чрезвычайных ситуаций на борту). По словам представителей белорусских властей, после этого гражданский борт стал сопровождать экстренно поднятый МиГ-29 — опять же согласно штатной инструкции (хотя бы на случай того, если на борту помимо бомбы окажутся террористы, которые захотят устроить «11 сентября на минималках»). Еще раз — решение о посадке в Минске принимал командир воздушного судна, и ни разу не под прицелом МиГ-29. Почему он решил развернуться к белорусской столице, а не прошмыгнуть в литовское воздушное пространство (до которого оставалось несколько десятков километров, то есть считанные минуты лета), — это вопрос к нему. Вероятно, причиной было содержание письма с угрозой взрыва — там было написано, что террористы намерены подорвать борт над аэропортом Вильнюса (который находится возле жилых кварталов). В Минске же воздушная гавань находится достаточно далеко от центра города. После посадки в минском аэропорту пассажиров — опять же по инструкции — вывели из самолета наружу (то есть на белорусскую территорию), обыскали. Ну и задержали на своей территории того, кто находился в Белоруссии в розыске.

Собственно, белорусские власти уже предложили международному сообществу совместно расследовать инцидент, обещали предоставить всю нужную информацию. С этой позицией они, вероятно, будут выступать и на заседании Международной организации гражданской авиации. Единственное, за что могут зацепиться расследователи, — это письмо о минировании, поступившее в аэропорт. Откуда оно, кем оно написано, с какого IP пришло и т.п. Но даже если написано оно было из какой-нибудь минской квартиры, это все равно не доказывает вину белорусского государства.

Белорусов разучат бояться

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone

Поэтому какие-то санкции, безусловно, против Белоруссии будут приняты, и, возможно, даже весьма жесткие. Возможно, весьма неприятные для белорусского бюджета (Минск, например, неплохо зарабатывал на перевозках между Россией и странами, куда российские самолеты временно или вообще не летают). Однако, как это ни прозвучит странно, европейские санкции будут полезны. И для Белоруссии, и для России.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Жесткая политика ЕС против Лукашенко отрезвит и белорусское население. Оно потеряет то, что уже потеряло российское, — страх перед санкциями, который сдерживает от совершения некоторых нужных шагов. Например, еще недавно сдерживающим фактором для, например, признания ДНР и ЛНР регионами Российской Федерации (в случае, конечно же, начала украинского наступления) могло бы стать опасение нарваться на жесткие санкции со стороны Запада. Однако сейчас, когда США и ЕС вводят против России санкции за все подряд и без доказательств вины, страха больше нет. Мы понимаем, что санкции будут приниматься в любом случае — хотя бы по причине того, что «давно не вводили», — поэтому смысл из-за них отказываться от выгодных шагов? Надеемся, белорусские соседи теперь будут думать таким же образом.

Пора взрослеть.