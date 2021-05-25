Без вины виноватый
После блестяще проведенной белорусами спецоперации по аресту бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича (борт которого на абсолютно законных основаниях был посажен в Минске) шокированный Запад угрожал Батьке всеми карами демократическими. И сейчас европейцы перешли от слов к делу. ЕС уже согласовал и, вероятно, на ближайшем заседании примет новый пакет санкций против Белоруссии. Он может включать закрытие всякого авиасообщения с Белоруссией и запрет белорусским самолетам входить в воздушное пространство ЕС. Также Брюссель потребует от Международной организации гражданской авиации срочно рассмотреть этот «неприемлемый и беспрецедентный акт» (рассмотрение пройдет 27 мая). Вероятно, в надежде на то, что Организация приостановит членство Белоруссии в своих рядах (что будет чревато потерей авиасообщения с другими странами).
Сразу скажем — действия ЕС не имеют ничего общего с законностью и даже со справедливостью. Позиция Минска с юридической точки зрения четкая и правильная. Диспетчеры передали командиру борта информацию о минировании, которую получили ранее в электронном письме (написанном якобы от имени ХАМАС). Командир принял решение не лететь до Вильнюса, а свернуть в Минск (еще раз, командир принял решение — согласно всем правилам полетов именно за ним остается последнее слово в случае чрезвычайных ситуаций на борту). По словам представителей белорусских властей, после этого гражданский борт стал сопровождать экстренно поднятый МиГ-29 — опять же согласно штатной инструкции (хотя бы на случай того, если на борту помимо бомбы окажутся террористы, которые захотят устроить «11 сентября на минималках»). Еще раз — решение о посадке в Минске принимал командир воздушного судна, и ни разу не под прицелом МиГ-29. Почему он решил развернуться к белорусской столице, а не прошмыгнуть в литовское воздушное пространство (до которого оставалось несколько десятков километров, то есть считанные минуты лета), — это вопрос к нему. Вероятно, причиной было содержание письма с угрозой взрыва — там было написано, что террористы намерены подорвать борт над аэропортом Вильнюса (который находится возле жилых кварталов). В Минске же воздушная гавань находится достаточно далеко от центра города. После посадки в минском аэропорту пассажиров — опять же по инструкции — вывели из самолета наружу (то есть на белорусскую территорию), обыскали. Ну и задержали на своей территории того, кто находился в Белоруссии в розыске.
Собственно, белорусские власти уже предложили международному сообществу совместно расследовать инцидент, обещали предоставить всю нужную информацию. С этой позицией они, вероятно, будут выступать и на заседании Международной организации гражданской авиации. Единственное, за что могут зацепиться расследователи, — это письмо о минировании, поступившее в аэропорт. Откуда оно, кем оно написано, с какого IP пришло и т.п. Но даже если написано оно было из какой-нибудь минской квартиры, это все равно не доказывает вину белорусского государства.
Белорусов разучат бояться
Да, европейцам доказательства особо не нужны — они давно относятся к таким вещам по принципу «хайли лайкли». Могут наказать Белоруссию за законные действия и закрыть глаза на абсолютно незаконный перехват Украиной борта Белавиа в 2016 году (когда его под угрозой применения силы заставили вернуться в киевский аэропорт, дабы снять с борта активиста антимайдана). К тому же нужно понимать, что Лукашенко получил языка, который сольет многие схемы финансирования белорусской оппозиции, а также источников NEXTA в рядах белорусских чиновников. Поскольку всех вывезти в багажниках посольских машин не успеют (а Протасевич, судя по всему, уже заговорил), Европа должна как-то заставить Лукашенко либо не трогать, либо отпустить засветившихся агентов.
Поэтому какие-то санкции, безусловно, против Белоруссии будут приняты, и, возможно, даже весьма жесткие. Возможно, весьма неприятные для белорусского бюджета (Минск, например, неплохо зарабатывал на перевозках между Россией и странами, куда российские самолеты временно или вообще не летают). Однако, как это ни прозвучит странно, европейские санкции будут полезны. И для Белоруссии, и для России.
Так, жесткая политика ЕС против Лукашенко заставит его окончательно отказаться от мысли вернуться к маневрированию между Брюсселем и Москвой. А значит, и саботировать интеграцию в рамках Союзного Государства, настаивая на принципах из серии «интеграция без отказа от суверенитета». У Минска просто не будет иного выбора, и, вероятно, переговоры о подписании «дорожных карт» по интеграции резко ускорятся. И чем тяжелее будет урон от санкций для белорусской экономики, тем больше будет ускорение.
Жесткая политика ЕС против Лукашенко отрезвит и белорусское население. Оно потеряет то, что уже потеряло российское, — страх перед санкциями, который сдерживает от совершения некоторых нужных шагов. Например, еще недавно сдерживающим фактором для, например, признания ДНР и ЛНР регионами Российской Федерации (в случае, конечно же, начала украинского наступления) могло бы стать опасение нарваться на жесткие санкции со стороны Запада. Однако сейчас, когда США и ЕС вводят против России санкции за все подряд и без доказательств вины, страха больше нет. Мы понимаем, что санкции будут приниматься в любом случае — хотя бы по причине того, что «давно не вводили», — поэтому смысл из-за них отказываться от выгодных шагов? Надеемся, белорусские соседи теперь будут думать таким же образом.
Пора взрослеть.