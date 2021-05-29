России выгоднее дать возможность русским из сопредельных государств без проблем перебираться в Россию, но в рамках квот, по которым Россия их может «переварить» в течение какого-то времени. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что бесконтрольная миграция всегда приводит к крайне неприятным последствиям для общества, поэтому это не значит, что Россия должна принимать у себя русских в неограниченном количестве за очень короткое время.

«Это не значит, что процесс должен быть достаточно простой. Он может быть сложным, но главное, чтобы он был прозрачным и понятным. Должно быть понятно, как это делать, и в течение какого периода времени вы можете с этим разобраться», — уточнил Ищенко.

При этом нужно понимать, что не все русские вернуться в Россию, они по-прежнему будут составлять серьезные диаспоры, и с этими диаспорами нужно уметь работать, причем не только с той диаспорой, которая уехала из СССР, но и с той, которая уехала из Российской Империи, потому что их потомки вполне позитивно относятся к России, добавил политолог.