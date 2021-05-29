Юлия Тимошенко — один из самых опытных украинских политиков, она трижды выдвигала свою кандидатуру на пост президента Украины. В этом году ей исполнится шестьдесят один год. Рейтинги ее и ее политической силы сегодня невелики, но публикации о ней пользуются спросом у читателей.
Эксперт подчеркнул, что Тимошенко — точно не политический труп.
«Она на четвертом месте. Это где-то около 10 процентов населения готовы проголосовать за ту политическую силу, которую она представляет», — уточнил Копатько.
Собеседник издания добавил, что в целом уровень доверия общества на Украине очень низкий, у Тимошенко нет перспектив, но она остаётся одним из самых опытных политиков на Украине.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.