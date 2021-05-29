У Юлии Тимошенко сейчас не самая лучшая позиция на Украине, но её политическая сила имеет серьёзный уровень поддержки по нынешним временам. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что Тимошенко — точно не политический труп.

«Она на четвертом месте. Это где-то около 10 процентов населения готовы проголосовать за ту политическую силу, которую она представляет», — уточнил Копатько.

Собеседник издания добавил, что в целом уровень доверия общества на Украине очень низкий, у Тимошенко нет перспектив, но она остаётся одним из самых опытных политиков на Украине.

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