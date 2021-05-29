Белорусская сторона, несмотря на ухудшающиеся отношения с Западом, все равно пытается поставить вопрос признания российского статуса Крыма в некое коммерческое русло. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян

Геворг Мирзаян: На встрече Путина и Лукашенко ожидаются большие торги © РИА Новости, Нина Зотина

«Я был вчера в Минске и общался с некоторыми белорусскими товарищами — они пытаются поставить это все просто на коммерческое русло, мол, мы признаем Крым, если вы дадите нам какие-то льготы по нефти», — указал эксперт.

По его мнению, это странное заявление, потому что они предлагают обменять нужные самой Белоруссии льготы на нужное самой Белоруссии признание Крыма, потому что признание Крыма как раз станет доказательством как для российской аудитории, испытывающей некие сомнения в надежности Александра Лукашенко, так и для западной аудитории, что Минск настроен серьезно.

Мирзаян считает, что именно поэтому правильной точкой зрения для Белоруссии было бы признание Крыма и открытие нескольких рейсов из Минска в Симферополь.

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