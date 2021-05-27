Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру.
Встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу, 28 мая, в Сочи. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявлений по итогам не планируется.
В Кремле не исключают, что президент Белоруссии проинформирует российского коллегу о состоянии белорусской экономики, а обсуждение возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос.
Также СМИ ожидают, что стороны обсудят ситуацию с экстренной посадкой в Минске 23 мая самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, который был задержан по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
- Геворг, как думаете, о чем будут разговаривать президенты, учитывая то, что по итогу встречи не запланировано никаких заявлений для прессы?
— Президенты будут разговаривать об имплементации того, что Лукашенко заявил в ходе своей вчерашней встречи с парламентариями о переориентировании Белоруссии с Запада на Восток, о новой европейской идентичности и о том, как эта идентичность будет выглядеть на бумаге. То есть речь идет, вероятно, о каких-то новых мерах об интеграции России и Белоруссии, что нам, конечно же, выгодно и интересно со всех точек зрения.
- Речь, прежде всего, об экономической интеграции?
— И об экономической, и о политической, потому что с политической точки зрения, например, ситуация Белоруссии, которая является союзным России государством, входит в единое с нами Союзное государство, но при этом не признает часть России частью России, я имею в виду Крым, — это неправильно. И, наверное, правильной точкой зрения для Белоруссии было бы признание Крыма и открытие нескольких рейсов из Минска в Симферополь.
Но я был вчера в Минске и общался с некоторыми белорусскими товарищами — они пытаются поставить это все просто на коммерческое русло, мол, мы признаем Крым, если вы дадите нам какие-то льготы по нефти. Но это странное заявление, потому что они предлагают обменять нужные самой Белоруссии льготы на нужное самой Белоруссии признание Крыма, потому что признание Крыма как раз станет доказательством как для российской аудитории, испытывающей некие сомнения в надежности Лукашенко, так и для западной аудитории, что Минск настроен серьезно.
- Следует ли ожидать, что, как и «белорусские товарищи», Лукашенко устроит торги за признание Крыма?
— Конечно, Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы он не попытался получить за этот свой разворот от Путина по максимуму. Это логично, это нормально и правильно — так проходят нормальные переговоры. Вопрос в том, что ему Путин за это даст.
- Песков сказал, что обсуждение возможной помощи от Москвы будет зависеть от того, как Лукашенко поставит вопрос. Что он имел в виду?
— Не знаю, но мы тоже хотим от Лукашенко получить по максимуму, поэтому посмотрим, что в итоге получим.
- Исходя из нынешних обстоятельств на фоне ситуации с запретом авиаперелетов можно ли ожидать, что Минск действительно примет предложение Крыма о выстраивании воздушных маршрутов?
— Лукашенко в данном случае непредсказуем, так что это все также упирается в вопрос того, что ему будет предложено.
- Но что мы знаем почти наверняка, так это то, что Лукашенко нуждается в поддержке Москвы в свете последних событий с Ryanair и Романом Протасевичем. А получит ли он эту поддержку, упирается, опять же, в то, что он предложит?
— Конечно. Понимаете, это торги. Любые серьезные переговоры — это большие торги, каждая из сторон хочет по итогу получить в этих торгах максимум и отдать минимум. И это нормально.