На встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко встанет вопрос о дальнейшей интеграции государств, и стороны намерены делать большие ставки, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру.

Встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу, 28 мая, в Сочи. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявлений по итогам не планируется.

В Кремле не исключают, что президент Белоруссии проинформирует российского коллегу о состоянии белорусской экономики, а обсуждение возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос.

Также СМИ ожидают, что стороны обсудят ситуацию с экстренной посадкой в Минске 23 мая самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, который был задержан по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

- Геворг, как думаете, о чем будут разговаривать президенты, учитывая то, что по итогу встречи не запланировано никаких заявлений для прессы?

— Президенты будут разговаривать об имплементации того, что Лукашенко заявил в ходе своей вчерашней встречи с парламентариями о переориентировании Белоруссии с Запада на Восток, о новой европейской идентичности и о том, как эта идентичность будет выглядеть на бумаге. То есть речь идет, вероятно, о каких-то новых мерах об интеграции России и Белоруссии, что нам, конечно же, выгодно и интересно со всех точек зрения.

- Речь, прежде всего, об экономической интеграции?

— И об экономической, и о политической, потому что с политической точки зрения, например, ситуация Белоруссии, которая является союзным России государством, входит в единое с нами Союзное государство, но при этом не признает часть России частью России, я имею в виду Крым, — это неправильно. И, наверное, правильной точкой зрения для Белоруссии было бы признание Крыма и открытие нескольких рейсов из Минска в Симферополь.

Последствия инцидента. Что задумал Лукашенко и что получилось? © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

- Следует ли ожидать, что, как и «белорусские товарищи», Лукашенко устроит торги за признание Крыма?

— Конечно, Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы он не попытался получить за этот свой разворот от Путина по максимуму. Это логично, это нормально и правильно — так проходят нормальные переговоры. Вопрос в том, что ему Путин за это даст.

- Песков сказал, что обсуждение возможной помощи от Москвы будет зависеть от того, как Лукашенко поставит вопрос. Что он имел в виду?

— Не знаю, но мы тоже хотим от Лукашенко получить по максимуму, поэтому посмотрим, что в итоге получим.

Лукашенко будет говорить с Путиным про нефть и американские санкции © president.gov.by - Исходя из нынешних обстоятельств на фоне ситуации с запретом авиаперелетов можно ли ожидать, что Минск действительно примет предложение Крыма о выстраивании воздушных маршрутов?

— Лукашенко в данном случае непредсказуем, так что это все также упирается в вопрос того, что ему будет предложено.

- Но что мы знаем почти наверняка, так это то, что Лукашенко нуждается в поддержке Москвы в свете последних событий с Ryanair и Романом Протасевичем. А получит ли он эту поддержку, упирается, опять же, в то, что он предложит?

— Конечно. Понимаете, это торги. Любые серьезные переговоры — это большие торги, каждая из сторон хочет по итогу получить в этих торгах максимум и отдать минимум. И это нормально.