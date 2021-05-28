В этот раз лицами, которые создают угрозу нацбезопасности страны, признали:
- актрису Веру Алентову, игравшую одну из главных ролей в фильме «Москва слезам не верит»,
- пианиста и композитора Игоря Бриля,
- пианиста и джазмена Якова Окуня,
- певицу Эльвиру Тугушеву, выступающую под псевдоним Elvira T,
- актера Евгения Александрова, сыгравшего в «Ширли-мырли»,
- президента Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссея Пипию,
- а также оператора этого фонда Дениса Каганца.
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На данный момент невъездными на Украину являются уже 199 представителей российского шоу-бизнеса. При создании черного списка в министерстве заявляли, что в общей сложности планируют внести в него около 500 фамилий.