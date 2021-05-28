Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло в черный список страны фамилии еще семерых деятелей культуры из России. Информация об этом 28 мая появилась на сайте ведомства

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