Украина запретила Белоруссии использовать свое воздушное пространство
Украина запретила Белоруссии использовать свое воздушное пространство
© РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк
В этот раз лицами, которые создают угрозу нацбезопасности страны, признали:

 

  • актрису Веру Алентову, игравшую одну из главных ролей в фильме «Москва слезам не верит»,
  • пианиста и композитора Игоря Бриля,
  • пианиста и джазмена Якова Окуня,
  • певицу Эльвиру Тугушеву, выступающую под псевдоним Elvira T,
  • актера Евгения Александрова, сыгравшего в «Ширли-мырли»,
  • президента Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссея Пипию,
  • а также оператора этого фонда Дениса Каганца.

 

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На данный момент невъездными на Украину являются уже 199 представителей российского шоу-бизнеса. При создании черного списка в министерстве заявляли, что в общей сложности планируют внести в него около 500 фамилий.