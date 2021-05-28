Ранее издание ZN.UA сообщило, что ознакомилось с текстом законопроекта и пришло к выводу, что документ представляет собой «закон о медийном рейдерстве».
«Законодательная работа — это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса — регистрация соответствующего законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация. Это точно не происходит в форме публикации чьих-то фантазий о возможном законопроекте или в форме "слива" в какое-то из средств массовой информации каких-то никем не подтвержденных и вообще не понятных вариантов. То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта», — заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что финальный вариант документа может измениться после всех этапов законодательной работы. При этом советник главы ОПУ убежден в необходимости такого закона.