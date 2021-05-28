В Офисе президента Украины заявили, что опубликованное украинскими СМИ содержание законопроекта об олигархах не соответствует тексту, который подготовили в ОПУ. Об этом сообщил советник председателя Офиса Михаил Подоляк, передает «Украинская правда» 27 мая

Кто в олигархи крайний? Как на Украине будут зачищать оппозиционные СМИ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Законодательная работа — это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса — регистрация соответствующего законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация. Это точно не происходит в форме публикации чьих-то фантазий о возможном законопроекте или в форме "слива" в какое-то из средств массовой информации каких-то никем не подтвержденных и вообще не понятных вариантов. То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта», — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что финальный вариант документа может измениться после всех этапов законодательной работы. При этом советник главы ОПУ убежден в необходимости такого закона.