Детский фонд ООН ЮНИСЕФ заключил долгосрочное соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о закупке вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 220 миллионов доз в 2021 году. Об этом сообщается на сайте организации 27 мая

ООН выступила за признание ВОЗ вакцины «Спутник V» © dan-news.info

«Лучший способ взять под контроль пандемию — обеспечить максимально широкий и быстрый доступ к безопасным и эффективным вакцинам, уменьшив неравенство при распределении с тем, чтобы ни одна страна или территория не осталась позади из-за своего экономического статуса», — заявили в ЮНИСЕФ.

Это будет уже четвертое долгосрочное соглашение о поставках вакцин для ЮНИСЕФ. Ранее фонд заключил такие соглашения с Институтом сыворотки Индии, а также компаниями Pfizer и AstraZeneca.

На сегодняшний день «Спутник V» одобрен в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.