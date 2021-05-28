Там отметили, что закупка произойдет после того, как «Спутник V» будет внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень вакцин, разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, перед началом закупки должно быть заключено соглашение о поставках вакцины по механизму COVAX.
«Лучший способ взять под контроль пандемию — обеспечить максимально широкий и быстрый доступ к безопасным и эффективным вакцинам, уменьшив неравенство при распределении с тем, чтобы ни одна страна или территория не осталась позади из-за своего экономического статуса», — заявили в ЮНИСЕФ.
Это будет уже четвертое долгосрочное соглашение о поставках вакцин для ЮНИСЕФ. Ранее фонд заключил такие соглашения с Институтом сыворотки Индии, а также компаниями Pfizer и AstraZeneca.
На сегодняшний день «Спутник V» одобрен в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.