Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обсудил с заместителем генсекретаря НАТО Мирче Джоанэ в Брюсселе дальнейшее развитие отношений между Украиной и Альянсом. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Минреинтеграции

«Кормление обещаниями»: МИД возмущен тем, что Украину не позвали на саммит НАТО © Facebook, Dmytro Kuleba сообщении. Резников подчеркнул, что на пути евроатлантической интеграции Киев остается преданным структурным реформам, модернизации сектора безопасности и обороны, укреплению верховенства права и искоренению коррупции. В свою очередь Джоанэ подтвердил заинтересованность НАТО в дальнейшем развитии отношений с Украиной.