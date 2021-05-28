«Стороны обсудили взаимодействие в контексте дальнейшего развития отношений между Украиной и НАТО, что также будет рассматриваться в ходе очередного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса 14 июня 2021 года, продолжающуюся вооруженную агрессию РФ против Украины, ход консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и другие вопросы», — говорится в сообщении.
Резников подчеркнул, что на пути евроатлантической интеграции Киев остается преданным структурным реформам, модернизации сектора безопасности и обороны, укреплению верховенства права и искоренению коррупции.
В свою очередь Джоанэ подтвердил заинтересованность НАТО в дальнейшем развитии отношений с Украиной.