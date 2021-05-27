В Министерствах энергетики России и Белоруссии уверены, что прекращение Украиной импорта электроэнергии из этих стран не повлияет на российскую и белорусскую энергосистемы. Об этом ведомства сообщили 26 мая

Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии © Facebook, Белорусская атомная электростанция

«Даже в случае прекращения коммерческих поставок энергосистемы двух стран будут работать в синхронном режиме», — заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В свою очередь, зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что подобным решением украинские политики подтвердили свою некомпетентность и подконтрольность, так как готовы «в угоду Западу уничтожить собственный народ и заморозить все системы жизнеобеспечения».

«Принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны… Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета», — заявило белорусское энергетическое ведомство.

Так, там напомнили, что запрет на поставку электроэнергии уже осуществлялся с апреля по декабрь 2020 года, а после его окончания коммерческие перетоки электроэнергии возобновились, и во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Белоруссии с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы.