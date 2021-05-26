Во вторник, 25 мая, на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС Макрон заявил, что политика наращивания западных санкций в отношении России перестала быть эффективной.
По мнению Баширова, пока что это пустое заявление, которое в ближайшее время не выльется в какие-то перемены во внешней политике Франции.
«Думаю, что это все на всякий случай произносится, если вдруг будут какие-то перемены в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Вот тогда Макрон, чтобы не терять лицо, напомнит о том, что мы первые начали рассуждать о том, что эти санкции неэффективны», — отметил эксперт.
Он считает, что в первую очередь такое заявление французского лидера связано со словами президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций против «Северного потока-2».
«Думаю, что это также часть подготовки лидеров Европы к встрече господина Путина (президента РФ Владимира Путина — ред.) и господина Байдена», — сказал политолог.
По его словам, содержание доклада о стратегии отношений Европы с РФ, который Макрон призвал подготовить к следующему саммиту, во многом будет зависеть от итога переговоров глав Кремля и Белого дома.
Ранее Байден признал, что санкции против проекта «Северный поток — 2» на данном этапе контрпродуктивны, поскольку строительство близко к завершению.