Заявив о готовности пересмотреть санкционную политику в отношении России, президент Франкции Эммануэль Макрон подстраховался на случай достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Об этом политтехнолог и бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов рассказал в интервью изданию Украина.ру 26 июня

Санкции неэффективны: Макрон заявил о «моменте истины» в отношениях с РФ © РИА Новости, Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк Макрон заявил, что политика наращивания западных санкций в отношении России перестала быть эффективной.

По мнению Баширова, пока что это пустое заявление, которое в ближайшее время не выльется в какие-то перемены во внешней политике Франции.

«Думаю, что это все на всякий случай произносится, если вдруг будут какие-то перемены в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Вот тогда Макрон, чтобы не терять лицо, напомнит о том, что мы первые начали рассуждать о том, что эти санкции неэффективны», — отметил эксперт.

Он считает, что в первую очередь такое заявление французского лидера связано со словами президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций против «Северного потока-2».

«Думаю, что это также часть подготовки лидеров Европы к встрече господина Путина (президента РФ Владимира Путина — ред.) и господина Байдена», — сказал политолог.

По его словам, содержание доклада о стратегии отношений Европы с РФ, который Макрон призвал подготовить к следующему саммиту, во многом будет зависеть от итога переговоров глав Кремля и Белого дома.

Ранее Байден признал, что санкции против проекта «Северный поток — 2» на данном этапе контрпродуктивны, поскольку строительство близко к завершению.