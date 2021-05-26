«Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это еще один сигнал нашим друзьям в Минске: воздушная гавань в Симферополе открыта для вас», — написал он.
Мурадов отметил, что Крым уже не раз обращался к белорусским властям с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения.
«Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию», — заявил политик.
В воскресенье, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.
В результате этого инцидента на саммите ЕС было принято политическое решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз, а Кабмин Украины запретил полеты над воздушным пространством Белоруссии.