Украинская тепловая генерация ответственна за выбросы в атмосферу в Европе, поскольку занимает первое место по выбросам основных опасных веществ. Об этом 25 мая сообщается на сайте международного аналитического центра EMBER, который провел исследование

Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре © скриншот видео Gone With The Wind

Согласно расчетам, Украина отвечает за 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.

С наибольшими выбросами зольной пыли (PM10), которая становится причиной около 80% преждевременных смертей, являются Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, Змиевская, Углегорская, Славянская и Ладыжинская ТЭС. Все они были введены в эксплуатацию в 60-70-х годах.

По выбросам двуокиси серы (SO2) Бурштынская ТЭС побила антирекорд на всем континенте. Среди первой тридцатки Украине принадлежат 12 станций. Это вещество может провоцировать накопление жидкости в легких и способствовать хроническим заболеванием. По выбросам оксидов азота (NOx) Запорожская ТЭС занимает второе место среди крупнейших загрязнителей.

В частности, 9 из 15 украинских теплоэлектростанций принадлежат ДТЭК Рината Ахметова, три ТЭС — «Центрэнерго», которое до недавнего времени контролировались Игорем Коломойским, и одна ТЭС — депутату от группы «Доверие» Максиму Ефимову. Самые грязные ТЭЦ принадлежат бывшему депутату Анатолию Шкрибляку от «Наша Украина».