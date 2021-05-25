Российская телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко прокомментировала заявления актрисы Елены Прокловой и певицы Ани Лорак о домогательствах. Об этом 24 мая сообщает «Комсомольская правда»

Телеведущая заверила, что никогда не сталкивалась с подобными непрофессиональными действиями, а ее продюсерами всегда были женщины.

«Меня скукожило»: экс-«ВИА Гра» вслед за Лорак обвинила Меладзе в домогательствах © Татьяна Найник/Инстаграм

При этом Тодоренко отметила, что открытая борьба с данным явлением вряд ли получит должное развитие.

«Можно бороться сколько угодно против, но война всегда порождает войну», — подчеркнула Тодоренко.

Ранее Елена Проклова заявила о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного актера. Ани Лорак, в свою очередь, обвинила в домогательствах продюсера Константина Меладзе.