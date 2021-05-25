Телеведущая заверила, что никогда не сталкивалась с подобными непрофессиональными действиями, а ее продюсерами всегда были женщины.
Она подчеркнула, что обсуждать эту тему необходимо, чтобы подобных ситуаций возникало меньше.
При этом Тодоренко отметила, что открытая борьба с данным явлением вряд ли получит должное развитие.
«Можно бороться сколько угодно против, но война всегда порождает войну», — подчеркнула Тодоренко.
Ранее Елена Проклова заявила о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного актера. Ани Лорак, в свою очередь, обвинила в домогательствах продюсера Константина Меладзе.