В качестве символа Минкульт предложил изображение цветка в цветах государственного флага, который, как в калейдоскопе, «расцветает» из различных изображений и фотографий.
«Он (цветок. — Ред.) растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов. Цветок является одним из древнейших символов в орнаментально знаковой культуре. Его происхождение прослеживается еще с эпохи энеолита», — объяснили в ведомстве.
Слоганом Дня независимости станет фраза «Ты у меня единственная», что отражает универсальное обращение к цветку, стране, нации и независимости, отметили в Минкульте.
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В Министерстве подчеркнули, что аналогичные цветы они приготовили для каждого отдельного региона страны, каждый из них выполнен в цветах отдельных областей и на основе достижений представленной территории.