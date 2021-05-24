Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) опубликовало символ и слоган предстоящего Дня независимости Украины. Этот праздник 24 августа в стране будут отмечать уже 30-й раз. Подробности 24 мая опубликовала пресс-служба ведомства

«Он точно Народный артист Украины?»: Лорак посвятила Киркорову эмоциональный пост © Ани Лорак/Инстаграм

«Он (цветок. — Ред.) растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов. Цветок является одним из древнейших символов в орнаментально знаковой культуре. Его происхождение прослеживается еще с эпохи энеолита», — объяснили в ведомстве.

Слоганом Дня независимости станет фраза «Ты у меня единственная», что отражает универсальное обращение к цветку, стране, нации и независимости, отметили в Минкульте.

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В Министерстве подчеркнули, что аналогичные цветы они приготовили для каждого отдельного региона страны, каждый из них выполнен в цветах отдельных областей и на основе достижений представленной территории.