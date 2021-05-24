Из-за извержения вулкана Ньирагонго из Демократической Республики Конго на время были эвакуированы украинские миротворцы. Об этом 23 мая в Facebook сообщил помощник командира по связям со СМИ в 18-м отдельном вертолетном отряде Миротворческой миссии ООН в Конго Юрий Кульпа

«22 мая, около 19 часов, в городе Гома, что в Демократической Республике Конго, началось извержение вулкана Ньирагонго. Командованием отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место», — говорится в сообщении.

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После начала извержения вулкана из Гомы эвакуировалось около 5 тысяч местных жителей. С 23 мая люди стали постепенно возвращаться. СМИ сообщили о 15 погибших при извержении и в ходе эвакуации.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины находятся в Конго с 2000 года. 18-й отдельный вертолетный отряд в составе миротворческого контингента ООН действует в республике с 2012 года. Украинские участники миссии сопровождают вертолеты ООН, несут дежурство на аэродромах, занимаются перевозкой грузов и разведкой, ведут поисково-спасательные операции.