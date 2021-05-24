«Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что для исключения собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Рады для объявления в зале.
Двадцатого апреля Шевченко провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Было обнародовано видео встречи. Лукашенко заявил, что, «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Белоруссию», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».
После этого «Слуга народа» потребовала у Шевченко объяснений встречи с Лукашенко.