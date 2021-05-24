Фракция «Слуга народа» исключила из своих рядов депутата Верховной Рады Евгения Шевченко после того, как он провел в Минске встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 24 мая сообщается на сайте партии

Водка, шоколад и панно: депутат Рады Шевченко похвастал подарками от Лукашенко © Facebook, Евгений Шевченко

Также отмечается, что для исключения собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Рады для объявления в зале.

Двадцатого апреля Шевченко провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Было обнародовано видео встречи. Лукашенко заявил, что, «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Белоруссию», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».

После этого «Слуга народа» потребовала у Шевченко объяснений встречи с Лукашенко.