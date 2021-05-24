Верховный суд Украины принял постановление, которым признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов на 87-м округе в Ивано-Франковской области. Об этом адвокат Анатолий Попов сообщил на своей странице в Facebook 24 мая

ЦИК повторно признала Вирастюка избранным депутатом Рады © Василий Вирастюк/Инстаграм

Адвокат объяснил, что были отменены первый и второй пункты постановления Центризбиркома, в которых он признал недействительными голосования на избирательных участках, на которых были потеряны голоса.

Ранее ЦИК, учитывая решения судов и позицию большой палаты Верховного суда, признала голосование на шести участках недействительными и установила результаты без их учета. Согласно ним, избранным депутатом на довыборах в парламент в 87-м округе был признан кандидат от правящей фракции «Слуга народа» Василий Вирастюк.