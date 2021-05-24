«Отменен протокол ЦИК, которым установлены результаты голосования на промежуточных выборах в избирательном округе № 87», — написал он.
Адвокат объяснил, что были отменены первый и второй пункты постановления Центризбиркома, в которых он признал недействительными голосования на избирательных участках, на которых были потеряны голоса.
Ранее ЦИК, учитывая решения судов и позицию большой палаты Верховного суда, признала голосование на шести участках недействительными и установила результаты без их учета. Согласно ним, избранным депутатом на довыборах в парламент в 87-м округе был признан кандидат от правящей фракции «Слуга народа» Василий Вирастюк.