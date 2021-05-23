Те обвинения, которые выдвинули против Виктора Медведучка и Тараса Козака очень шаткие. Уже первое выступление прокуроров показало, что сторона обвинения очень слабо стоит на ногах. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Виктора Медведчука под домашний арест, который впоследствии продлили до 9 июня. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Другое дело, что в Украине и так сейчас очень условное правосудие, которое еще и находится под прямым ударом западных кураторов, поэтому в этой ситуации возможно все, пояснил эксперт.

«А они ведь несли откровенный бред, даже безотносительно персоны самого Медведчука. Цитировали галицкого священника Шептицкого и каких-то деятелей из XIX века, рассказывали, как было создано ООН при участии УССР, и сколько в ООН было стран-основательниц, рассказали о развале СССР в 1991 году», — указал Лесев.

Тем не менее, вряд ли Медведчука ожидает именно тюремный срок, самым лучшим для украинской власти выходом в этой ситуации была бы его эмиграция, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.