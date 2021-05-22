Даже если встреча Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным состоится, из-за преследования Виктора Медведчука украинский президент серьезно ухудшил свои позиции. Об этом рассказал независимый украинский журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: кто он © Facebook, Руслан Коцаба Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский должен понести политическую ответственность за это преследование, потому что даже если это было ему приказано каким-то гипотетическим заокеанским куратором, нельзя так бездумно исполнять приказы и подставляться.

«Сейчас Путин на него так проникновенно таким вот кагэбистским взглядом посмотрит и так спокойно пожурит, как Тарас Бульба: «ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» И Зеленский поймет, что жизнь богаче, и ему просто, чтобы хоть как-то минимизировать болевые ощущения, придется искать трехлитровую банку с техническим вазелином», — категоричен Коцаба.

В этой ситуации Россию можно сравнить с мчавшимся по рельсам локомотивом, а «стратегические партнеры» Украины требуют от нее встать на рельсы и попытаться остановить этот локомотив, что нереально и не нужно самой Украине, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.