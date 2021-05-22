Финляндия — это национальное государство, которое было сформировано еще во времена Российской империи. Что касается Украины, то это искуственно образованная страна, поэтому сравнивать их нельзя. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

«А что такое Украина, я не знаю. Это несуществующая нация. Государство там распалось и превратилось в оккупационный режим США и НАТО. И поскольку внешние силы управляют многими процессами на Украине, то сравнивать ее с Финляндией нельзя», — категоричен эксперт.

Но если уж и говорить о некоей «финляндизации» Украины, по его мнению, возможно, следовало бы отправить руководить Украиной финских генералов.

«Я сейчас не шучу, потому что император отправлял финских генералов руководить Болгарией, когда она только-только создавалась после русско-турецкой войны. Финский генерал тогда был премьер-министром. Да, Финляндия тогда была в составе России, но император уважал финнов и понимал, что им можно доверять в любой ситуации», — пояснил Бекман.

Поэтому возможно, что именно финские военные и управленцы будут участвовать в создании на Украине эффективного государства без коррупции и с адекватной внешней политикой, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.