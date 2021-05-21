Россия может использовать преследование Виктора Медведчука в качестве повода для введения жестких санкций против Украины. Об этом рассказал член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Медведчук и «обычаи войны», которой нет © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что на самом деле Западу абсолютно плевать на некоторых маргинальных политиков в России, которых отправили в места заключения, но ими пользуются как поводом для новых антироссийских санкций.

«Если сейчас есть необходимость в санкциях против Украины (а я считаю, что есть), то давайте их объявим под предлогом преследования Медведчука. Повод шикарный. Ведь он — почти ровесник украинской независимости, как политик. И вот его сейчас отравляют под арест по откровенно политическим причинам», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что хотя Медведчук сложный человек, он не запятнал себя кровью в отношении жителей Донбасса, в отличие от того же Петра Порошенко или Владимира Зеленского.

Полностью интервью можно прочитать здесь.