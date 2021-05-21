Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Эксперт отметил, что на самом деле Западу абсолютно плевать на некоторых маргинальных политиков в России, которых отправили в места заключения, но ими пользуются как поводом для новых антироссийских санкций.
«Если сейчас есть необходимость в санкциях против Украины (а я считаю, что есть), то давайте их объявим под предлогом преследования Медведчука. Повод шикарный. Ведь он — почти ровесник украинской независимости, как политик. И вот его сейчас отравляют под арест по откровенно политическим причинам», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что хотя Медведчук сложный человек, он не запятнал себя кровью в отношении жителей Донбасса, в отличие от того же Петра Порошенко или Владимира Зеленского.
Полностью интервью можно прочитать здесь.