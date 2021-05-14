Москва должна отреагировать на неправомерное преследование Виктора Медведчука вне зависимости от того, как в России оценивают его деятельность, считает член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Суд над Медведчуком: «Я ваш приговор» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию. Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Богдан Безпалько в комментарии изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, как Россия (включая руководство страны) должна и должна ли реагировать на неправомерное преследование украинской властью Медведчука, заявил следующее:

И в России, и на Украине в отношении этого политика существуют полярные точки зрения. Одним он не нравится, другие говорят, что Медведчук возглавляет последнее пророссийское движение на Украине, которое пытаются выдавить из политической жизни.

Так вот, с моей точки зрения, даже если это движение является условно пророссийским, то России все равно стоит предпринять усилия по дискредитации украинского руководства. Мы все равно должны выразить свое отношение к этому явлению как к явлению отрицательному. Нельзя преследовать людей по политическим мотивам. Это не отвечает нормам европейской демократии и свободе слова.

Если говорить о более жестких мерах, то они должны быть побуждены другими причинами, например войной на Донбассе, но мы можем воспользоваться арестом Медведчука как поводом. Давайте учиться у наших противников.

На самом деле Западу абсолютно плевать на некоторых маргинальных политиков в России, которых отправили в места заключения, но ими пользуются как поводом. Давайте и мы этим тоже воспользуемся.

Если сейчас есть необходимость в санкциях против Украины (а я считаю, что есть), то давайте их объявим под предлогом преследования Медведчука. Повод шикарный. Ведь он — почти ровесник украинской независимости, как политик. И вот его сейчас отравляют под арест по откровенно политическим причинам.

Да, этот человек, откровенно говоря, сложный. Но все же он не запятнал себя кровью, в отличие от того же Порошенко или Зеленского.