Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) планирует запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до октября. Об этом свидетельствуют материалы комиссии, передают 21 мая «Украинские новости»

Отмечается, что материалы комиссия намерена рассмотреть на заседании, которое назначено на 26 мая.

«Аннулировать результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического сообщества», — говорится в проекте постановления.

Также НКРЭКУ планирует ограничить пропускную способность для импорта электроэнергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах на 2021 год.

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Данное постановление вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября 2021 года.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.