Отмечается, что материалы комиссия намерена рассмотреть на заседании, которое назначено на 26 мая.
«Аннулировать результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического сообщества», — говорится в проекте постановления.
Также НКРЭКУ планирует ограничить пропускную способность для импорта электроэнергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах на 2021 год.
При этом указанные меры не будут распространяться на такие линии электропередачи (ЛЭП): ЛЭП-110 кВ Добрянка — Тереховка; ЛЭП 110 кВ Славутич — Комарин; ЛЭП-35 кВ Кортелисы — Мокраны; ЛЭП-0,4 кВ Кошары — Ритец.
Данное постановление вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября 2021 года.
В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.