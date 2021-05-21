Международная комиссия юристов (ICJ), в которую входит 60 судей и юристов, осудила указы президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Об этом 21 мая сообщает «Страна» со ссылкой на соответствующее письмо, которое накануне получил Конституционный суд Украины

«ICJ пришла к выводу, что указы президента Украины относительно судей КСУ подрывают независимость судебной власти в Украине и как таковые не соответствуют международному праву и стандартам о независимости судебной власти, как и собственной национальной законодательной базе Украины», — говорится в документе. Кто остановит конституционный беспредел на Украине? Соцсети о решении по КСУ © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

В комиссии предполагают, что власть преследует Тупицкого и Касминина, поскольку не согласна с решениями суда. Комиссия заявила, что увольнение отдельных судей по указу президента вне действующей процедуры лишает судей гарантий безопасности полномочий.

Органам государственной власти Украины рекомендуется отменить указы и восстановить судей на работе.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября прошлого года Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.

Мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).