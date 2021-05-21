Сегодня наибольшую опасность для России в плане террористических угроз представляет именно Украина. США подготовили достаточное количество диверсантов на полигоне Яворов подо Львовом для действий в том числе на территории России. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин о событиях в Казани и обо всех уровнях террористической угрозы для России © Twitter, Александр Жилин

Мы не знаем, сколько спящих ячеек в России они организовали после 2014 года, тем более что этих специалистов по диверсионной работе очень сложно идентифицировать, так как внешне украинцы ничем не отличаются от россиян, подчеркнул специалист.

«Поэтому не надо делать акцент на исламе и подыгрывать нашим врагам. Потому что представители любой национальности могут быть завербованы. И самая благодатная среда для вербовки — нищета населения. Там, где народ живет за чертой бедности, не представляет никакого труда нанять людей, которые за гроши будут исполнять то, что им поручат. К сожалению, у нас это не учитывается», — сетует Жилин.

Территория Украины накачана русофобией, социальные условия для вербовки созданы, и когда некоторые говорят, что Украина слаба и ничего не может, то это рассуждения непрофессионалов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.