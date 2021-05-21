Президент Украины Владимир Зеленский сейчас ситуативно мечется, не имея при этом какой-то долгосрочной стратегии в борьбе с олигархами, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Власть Украины на данный момент не до конца понимает, что вступает в конфликт с ведущими политическими и экономическими игроками страны, разрушая договоренности и настраивая олигархов против себя, полагает политолог.

«Кому-то может показаться, что у Зеленского какая-то долгосрочная стратегия, но мне так не кажется. Мне кажется, есть набор ситуативных шагов, и сейчас мы видим вот эти ситуативные метания», — сказал Якубин.

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Украина создает фейковую видимость борьбы с олигархами — Якубин © Facebook Алексея Якубина Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.