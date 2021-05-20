Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракты по поставкам вакцины от COVID-19 государство заключило вне программ Евросоюза, поскольку не является приоритетом у ЕС с точки зрения поставок вакцины. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его каденции, которую транслировали украинские телеканалы

«Аутсайдер Украина по вакцинации? Во-первых, мы должны с вами понять, что мы — не страна Европейского союза, не страна НАТО. Мы не находимся в приоритете у стран Европейского союза с точки зрения очереди на поставку тех или иных вакцин. И это точка. И мы должны это понять», — сказал Зеленский. Зеленский: Россия может надавить на США и заставить снять санкции с «Северного потока – 2» © REUTERS, Gleb Garanich