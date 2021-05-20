«Аутсайдер Украина по вакцинации? Во-первых, мы должны с вами понять, что мы — не страна Европейского союза, не страна НАТО. Мы не находимся в приоритете у стран Европейского союза с точки зрения очереди на поставку тех или иных вакцин. И это точка. И мы должны это понять», — сказал Зеленский.
Также украинский лидер отметил, что прямые контракты с Индией и США были на уровне «сложных договоренностей руководства Украины». Кроме того, Зеленский сообщил, что на сегодняшний день Украина подписала контракты на 47 млн бесплатных вакцин, что соответствует «плюс-минус количеству населения».