Первым вопросом на всеукраинском референдуме, который инициирует президент Украины Владимир Зеленский, станет ситуация в Донбассе. Об этом 20 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность, которую транслировали украинские телеканалы

По заявлению Зеленского, у власти есть несколько вариантов развития событий. Стефанчук рассказал о предстоящем всеукраинском референдуме по Донбассу © РИА Новости, Ирина Попова / Перейти в фотобанк

«Это, должно быть, самый главный вопрос, который у нас сегодня есть. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас есть несколько планов — А, B, C — относительно прекращения войны и возвращения наших временно оккупированных территорий, мы представим референдум с такой тематикой. Это может быт один из планов, если не сработает другой», — заявил он.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум. При этом вице-премьер Украины Алексей Резников высказал мнение, что подобный референдум углубит раскол в украинском обществе.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после госпереворота.