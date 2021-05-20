В учебнике по украинскому языку для 10-го класса оказались ссылки на сайт с порнографией. Об этом автор учебника Александр Авраменко сообщил на своей странице в Facebook 19 мая

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«В сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода… Только сейчас стало известно о такой метаморфозе», — рассказал Авраменко.

Он отметил, что издательство «Грамота», выпустившее учебник, еще два дня назад обратилось в киберполицию с просьбой заблокировать порносайт, но правоохранители этого так и не сделали.

«Государственная бюрократическая машина спит… Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней… Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учеников и всю образовательную общественность, заблокировав сайт разврата», — заявил автор.

При этом он считает, что этот инцидент — результат деятельности его конкурентов, позавидовавших тому, что в этом году четыре его учебника заняли первое место на некоем профессиональном конкурсе.

В киберполиции все же отреагировали на слова педагога. В частности, декан факультета киберполиции Харьковского нацуниверситета внутренних дел Вячеслав Марков рассказал об этой ситуации в сети.

«Об инциденте со ссылкой на порносайт в школьном учебнике по украинскому языку за 10-й класс. По данным интернет-ресурса https://completedns.com/dns-history/, который сохраняет базу данных с историей регистрации интернет-доменных имен, novomirgorod… впервые был зарегистрирован 02.09.2004 года. По данным интернет-ресурса http://web.archive.org/, хранящего данные о содержании вебсайтов на определенные даты, домен novomirgorod… в период с 08.12.2008 года по 17.09.2019 года использовался для работы веб-портала "Портал Новомиргородского района Кировоградской области", на котором размещались новости», — сообщил Марков.

А потом, уточнил он, до августа 2020 года домен не использовался для ссылки ни на один веб-сайт, а с 29 сентября 2020 года по настоящее время домен «используется для работы англоязычного веб-сайта, содержащего материалы порнографического характера».

Он отметил, что лица, причастные к размещению противоправного контента, устанавливаются.