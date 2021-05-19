В 2015 году Кабмин Украины утвердил план мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы на 2015-2021 годы — так называемый проект «Стена». План предусматривает создание системы земляных сооружений, обустройство мест несения службы и опорных пунктов.
«По состоянию на 20 апреля 2021 года уровень выполнения плана мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы составляет 51,4%», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Отмечается, что чиновникам ведомства понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, допущенных во время обустройства границы.
Проект «Стена» правительства Арсения Яценюка был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (11 млрд руб.). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.