Украинский проект «Стена» по обустройству границы с РФ выполнен на 51,4%. Об этом 19 мая сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу

«Стена Яценюка» обошлась Украине в $72 млн © Facebook/Арсеній Яценюк

«По состоянию на 20 апреля 2021 года уровень выполнения плана мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы составляет 51,4%», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отмечается, что чиновникам ведомства понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, допущенных во время обустройства границы.

Проект «Стена» правительства Арсения Яценюка был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (11 млрд руб.). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.