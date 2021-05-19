А чтобы не показывать народу, что он действует против интересов народа, он будет и впредь выкручиваться, выдумывать разнобезобразные смехотворные предлоги — почему он не хочет общаться с теми или иными людьми, почему он не хочет вести переговоры на те или иные темы, пояснил эксперт.
«Я отмечал еще в начале 2000-х, что на Украине возможны пророссийские кандидаты в президенты, но невозможны пророссийские президенты», — уточнил Вассерман.
И для того чтобы держать Украину хотя бы формально независимой от остальной России, любой желающий числиться независимым правителем Украины вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан и так или иначе устраивать конфликты между Украиной и остальной Россией: другое дело, что президенты вроде Леонида Кучмы и Виктора Януковича старались ограничиваться конфликтами чисто символическими, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.