Именно потому, что президент Владимир Зеленский если и не знает, то по крайней мере ощущает неотъемлемое родство Украины с остальной Россией, он не сделает ни единого шага, способного сблизить Украину с остальной Россией. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Анатолий Вассерман о домашнем аресте Виктора Медведчука © РИА Новости, Александр Натрускин

«Я отмечал еще в начале 2000-х, что на Украине возможны пророссийские кандидаты в президенты, но невозможны пророссийские президенты», — уточнил Вассерман.

И для того чтобы держать Украину хотя бы формально независимой от остальной России, любой желающий числиться независимым правителем Украины вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан и так или иначе устраивать конфликты между Украиной и остальной Россией: другое дело, что президенты вроде Леонида Кучмы и Виктора Януковича старались ограничиваться конфликтами чисто символическими, заключил собеседник издания.

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