Президент Украины Владимир Зеленский постарается сорвать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в случае, если они состоятся, считает публицист Анатолий Вассерман

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.

- Анатолий, в последнее время много говорят о возможной встрече Путина и Зеленского. Насколько она реальна и где она может пройти?

— Насколько я знаю, Владимир Владимирович (Путин. — Ред.) уже сообщил, что для обсуждения вопросов двусторонних отношений Владимир Александрович (Зеленский. — Ред.) может приехать в Москву. И других вариантов, по-видимому, не будет.

То есть Владимир Владимирович уже предупредил, что вопросы войны между Украиной и Донбассом надо обсуждать с руководителями Донбасса, что с самим Зеленским встреча возможна в Москве. Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Зная, что Владимир Владимирович, в отличие от Владимира Александровича, следует завету Исаака Эммануиловича (Бабеля): «Беня говорит мало, но он говорит смачно. И когда он говорит, хочется, чтобы он говорил еще», можно не сомневаться, что никакие иные варианты встречи невозможны.

- Может ли Зеленский действительно начать прямой диалог с лидерами Луганской и Донецкой народных республик?

— Лидеры республик Донбасса уже сообщили, что приглашают Зеленского на переговоры, причем именно на той территории, куда он изначально приглашал Путина, а именно в Донбассе. Очевидно, они готовы вести переговоры.

А вот Зеленский в принципе не готов вести никакие переговоры. И все его верчения угрем на сковородке — это как раз попытки замаскировать то, что никакие содержательные переговоры для него невозможны.

- Что же не дает украинскому президенту пойти на контакт с Донецком и Луганском?

— Это невозможно по той же причине, по которой, как я отмечал еще в начале 2000-х, на Украине возможны пророссийские кандидаты в президенты, но невозможны пророссийские президенты.

Украина обречена находиться не только в сфере интересов России, но и в зоне её ответственности © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

И для того чтобы держать Украину хотя бы формально независимой от остальной России, любой желающий числиться независимым правителем Украины вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан и так или иначе устраивать конфликты между Украиной и остальной Россией.

В том числе, кстати, и с Российской Федерацией, которая хотя и крупнейшая в данный момент, но тоже лишь одна из частей России.

Просто руководители поумнее — такие, например, как Кучма и Янукович — старались ограничиваться конфликтами чисто символическими.

- Но и судьба Кучмы, который уже не отмоется от скандала вокруг убийства журналиста Гонгадзе, и Януковича, который и вовсе был вынужден бежать с Украины, говорит о том, что они тоже ошибались…

— Их главная ошибка в том, что они отдали дело образования и воспитания профессиональным украинцам, то есть тем, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России.

И эти самые профессиональные украинцы довольно быстро воспитали на Украине целое поколение искренне верующих в знаменитую польскую фальшивку «Украина — не Россия».

И сейчас многие на Украине совершенно искренне действуют исходя из этой фальшивки, с неизменно катастрофическими последствиями этих действий.

- Но почему бы властям не начать действовать на благо своих земляков и не принести наконец мир в страну?

— Действовать в интересах своих сограждан на Украине могут только те политики, кто совершенно искренне стремятся к воссоединению с остальной Россией и готовы бороться со всеми, кто против этого воссоединения.

Именно потому, что Зеленский если и не знает, то по крайней мере ощущает неотъемлемое родство Украины с остальной Россией, можно не сомневаться, что он не сделает ни единого шага, способного сблизить Украину с остальной Россией.

А чтобы не показывать народу, что он действует против интересов народа, он будет и впредь выкручиваться, выдумывать разнобезобразные смехотворные предлоги — почему он не хочет общаться с теми или иными людьми, почему он не хочет вести переговоры на те или иные темы.

Но он будет делать это просто потому, что он ставит свое положение президента выше положения своей страны и своего народа.

- Насколько идеи воссоединения с Россией распространены в украинском обществе?

— Когда-то в 1994-м году я сам, когда баллотировался в Верховный Совет Украины, в свою предвыборную программу включил отказ от самостоятельности, даже формальной, и возвращение Украины в состав России.

И должен сказать, что занял второе место в округе. Тогда была система двух туров голосования, и вот я и в первом, и во втором туре занял в своем округе второе место с отставанием от первого раза в полтора. Что, на мой взгляд, доказывает, что эти идеи тогда уже были достаточно популярны.

Трамп-реформатор и геополитическое везение России. Ищенко и Вассерман о глобальной нестабильности в мире © AP, Alex Brandon

Он баллотировался в районе, где долго был прокурором. А у меня административного ресурса не было вообще, и в таких условиях набранный мной результат можно считать более-менее адекватным отражением реальных настроений.

- В такой непростой ситуации, когда очень многие сомневаются в самой возможности переговоров, что может быть показателем их успешности?

— Не знаю. Знаю только, что Зеленский, насколько это зависит от него, постарается не допустить на переговорах ничего похожего на успех.

- Можно ли назвать встречу Зеленского с Путиным некоей прелюдией встречи Путина с Байденом?

— Нет, нельзя. Я, в общем-то, не сомневаюсь, что встреча с Байденом состоится раньше встречи с Зеленским.

Я, правда, не исключаю, что встреча на условиях Байдена тоже не состоится, но тогда встреча на условиях Зеленского и подавно не состоится ни при какой погоде.

- А в чем политический смысл встречи Путина с Байденом?

— Для Байдена смысл в том, чтобы попытаться в очередной раз надавить на Путина. Для Путина смысл в том, чтобы объяснить Байдену, что давление не получится.