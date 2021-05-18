Сообщается, что пограничники обнаружили около 13 тонн незаконных товаров, прикрытых сверху цементом, среди которых обувь, спортивные костюмы, разные автозапчасти, духи.
На данный момент все еще идет выгрузка мягких контейнеров (биг-бэков) с контрабандным товаром. Утром сообщалось, что три четверти контейнеров уже было разгружено.
Правоохранительные органы Украины начали проводить следствие и вести поиск причастных к незаконной акции граждан.
Ранее сообщалось, что в одесском порту было выявлено и изъято 12 контрабандных контейнеров с сигаретами на сумму 145 млн гривен. Отмечалось, что было выявлено более 13,7 тысячи ящиков.