В Николаевский порт пришло рекордное количество контрабанды, замаскированной под цементом, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, передает korrespondent.net 18 мая

Сообщается, что пограничники обнаружили около 13 тонн незаконных товаров, прикрытых сверху цементом, среди которых обувь, спортивные костюмы, разные автозапчасти, духи.

Зеленский подал в Раду законопроект о криминализации контрабанды © president.gov.ua

Правоохранительные органы Украины начали проводить следствие и вести поиск причастных к незаконной акции граждан.

Ранее сообщалось, что в одесском порту было выявлено и изъято 12 контрабандных контейнеров с сигаретами на сумму 145 млн гривен. Отмечалось, что было выявлено более 13,7 тысячи ящиков.