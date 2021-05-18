Пока Запад все равно будет проводить агрессивную антироссийскую политику, но Москва будет готова отвечать на эти действия. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Невесёлые хлопоты. Байден бьёт Медведчука, чтобы Зеленский не боялся Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Более того, отметил эксперт, Запад выстраивал план насильственного государственного переворота в Белоруссии, чего не могло быть без разрешения руководства США и лично президента Джо Байдена.

«Это уже самая настоящая гибридная война с Россией, поскольку Белоруссия ее самый близкий союзник. Но, как сказал Владимир Путин, Россия готова ответить и будет отвечать на агрессивные действия. Пока США и Евросоюз либо передумали, либо планируют следующие шаги», — указал Бекман.

Собеседник издания добавил, что в любом случае такая антироссийская политика тупиковая, и она никуда не ведет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.