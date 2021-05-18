Сейчас высказывается мнение, что США и Запад до сих пор воспринимают Россию как страну, проигравшую в холодной войне, и не считают Россию равноправным партнером, с интересами которого нужно считаться.
Более того, отметил эксперт, Запад выстраивал план насильственного государственного переворота в Белоруссии, чего не могло быть без разрешения руководства США и лично президента Джо Байдена.
«Это уже самая настоящая гибридная война с Россией, поскольку Белоруссия ее самый близкий союзник. Но, как сказал Владимир Путин, Россия готова ответить и будет отвечать на агрессивные действия. Пока США и Евросоюз либо передумали, либо планируют следующие шаги», — указал Бекман.
Собеседник издания добавил, что в любом случае такая антироссийская политика тупиковая, и она никуда не ведет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.