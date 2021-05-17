«В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Станица Луганская отмечено размещение трех боевых бронированных машин», — заявил представитель пресс-службы.
Он отметил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.
«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — добавили в пресс-службе.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.