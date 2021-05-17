Украинские силовики разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР)

«В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Станица Луганская отмечено размещение трех боевых бронированных машин», — заявил представитель пресс-службы.

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«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — добавили в пресс-службе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.