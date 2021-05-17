Министры инфраструктуры и экономики Украины Владислав Криклий и Игорь Петрашко выполнили просьбу президента Украины Владимира Зеленского и согласились написать заявления об отставке по собственному желанию. Об этом 17 мая сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники

«К уходу Криклия может быть причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко, у которого были не самые гладкие отношения с министром. Кроме того, у него сложились непростые отношения и с членами профильного комитета Рады», — говорится в сообщении.

«Зачистка политического поля». Арест Медведчука и перспективы Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Максим Степанов отказался уходить в отставку по просьбе Зеленского.

Полгода назад депутаты Рады говорили о том, что Тимошенко присмотрел кандидата на замену Криклию. Им должен был стать глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Сообщается, что Кабмин планирует предложить Раде в качестве нового главы Мининфраструктуры именно Кубракова, чью должность может занять координатор «Большого строительства» Юрий Голик.

14 мая стало известно, что Петрашко и Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию. Причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.