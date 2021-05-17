«К уходу Криклия может быть причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко, у которого были не самые гладкие отношения с министром. Кроме того, у него сложились непростые отношения и с членами профильного комитета Рады», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что глава Минздрава Максим Степанов отказался уходить в отставку по просьбе Зеленского.
Полгода назад депутаты Рады говорили о том, что Тимошенко присмотрел кандидата на замену Криклию. Им должен был стать глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
Сообщается, что Кабмин планирует предложить Раде в качестве нового главы Мининфраструктуры именно Кубракова, чью должность может занять координатор «Большого строительства» Юрий Голик.
14 мая стало известно, что Петрашко и Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию. Причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.