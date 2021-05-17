Сейчас в Сети активно обсуждается перспектива появления на территории Белоруссии российских военных баз. На такой шаг Минск может пойти в ответ на политику некоторых стран Запада, направленных на насильственную смену власти в Белоруссии. Хотя в предыдущие годы президент Александр Лукашенко не раз заявлял, что необходимости в российских базах нет.
По его словам, с начала года над сопредельной территорией прошло девять таких полетов, притом что Минск каждую неделю фиксирует более 30 разведовательных полетов альянса.
Военный также предположил, что США и страны НАТО рассматривают возможные операции не как наступательные, а как операции по кризисному урегулированию.
«Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под операциями кризисного урегулирования. Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам», — констатировал Король.
Первый замначальника белорусского Генштаба добавил, что происходящее в странах НАТО несет новые вызовы и риски угрозы национальной безопасности Белоруссии, на которые Минск реагирует.