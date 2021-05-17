Участившиеся демонстративные полеты стратегических бомбардировщиков НАТО с большой долей вероятности могут служить для отработки вариантов ударов по Белоруссии и России. Об этом 16 мая заявил первый замначальника белорусского Генштаба Игорь Король в эфире телеканала СТВ

Алексей Дзермант: Москва и Минск готовы на интеграцию в вопросе безопасности и обороны © Facebook, Алексей Дзермант

По его словам, с начала года над сопредельной территорией прошло девять таких полетов, притом что Минск каждую неделю фиксирует более 30 разведовательных полетов альянса.

Военный также предположил, что США и страны НАТО рассматривают возможные операции не как наступательные, а как операции по кризисному урегулированию.

«Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под операциями кризисного урегулирования. Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам», — констатировал Король.

Первый замначальника белорусского Генштаба добавил, что происходящее в странах НАТО несет новые вызовы и риски угрозы национальной безопасности Белоруссии, на которые Минск реагирует.