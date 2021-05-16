Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал проект доклада с рекомендациями руководству ЕС относительно выстраивания отношений с Россией. Об этом 16 мая Telegram-канал Украина.ру сообщил со ссылкой на пресс-службе Европарламента

МИД РФ ответил на идею закрыть Евросоюз для россиян © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк принцип выстраивания отношений с РФ, согласно докладу, — противодействие угрозе безопасности. Этот пункт предполагает давление на Россию, чтобы она не вмешивалась в дела ЕС и его партнеров. Для этого Евросоюз должен быть готов к тому, чтобы призвать к исключению России из SWIFT (Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи) и выстроить план по сокращению своей зависимости от РФ.

Вторая рекомендация — борьба с вмешательством России в ЕС и на Востоке. Отмечается, что Европейский союз должен заключить договоры о безопасности со странами Восточного партнерства, у которых есть Соглашение об ассоциации с ЕС и предложить новую стратегию интеграции.

Третий принцип — противодействие России санкциями, финансовым контролем и международными расследованиями. ЕС собирается бороться за права человека, что, согласно документу, предполагает остановку проекта «Северный поток-2», а также расследование «преступлений путинского режима» и налаживание отношений с российской оппозицией.

Четвертая рекомендация — поддержка демократического общества в России, под которой предполагается противодействие российской пропаганде и непризнание выборов 2021 года. ЕС намерен предлагать «демократизацию» (отказ от внешнеполитической субъектности) в обмен на «либерализацию визового режима, инвестиции в свободную торговлю, модернизацию программ, стратегическое партнерство» (т.е. «украинизацию» России).

Пятый принцип — успех Восточного партнерства как вдохновение для народа России.

«ЕС должен принять амбициозную стратегию для поддержки успешного развития стран Восточного партнерства, что послужит хорошим примером и будет стимулировать русский народ к демократии», — говорится в докладе.

Ранее российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли пока только США и Чехия. Как пояснил глава МИД Сергей Лавров, в будущем этот список может пересматриваться по мере развития отношений с тем или иным государством. При этом, по словам министра, Москва не будет вносить в него страны огульно, любое решение будет предварять глубокий анализ.