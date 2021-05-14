Так, Овнов ждет немало трудностей и проблем. Если им удастся пройти через них — представители знака станут только лучше.
Львов, по словам астролога, ждет в 2021 году множество трудностей и проблем во всех сферах жизни. Представителям этого знака придется взять себя в руки и действовать. Следует опасаться любых рисков и необдуманных решений, а все происходящее принимать мудро и смело.
Скорпионам необходимо в 2021 году опасаться неприятных и токсичных людей. Они будут заражать представителей знака негативом и сомнениями. Кое-кто даже постарается манипулировать Скорпионами — что еще хуже, считает Глоба.
Кроме того, неприятные встречи с токсичными людьми могут в этом году ожидать и Козерогов. Они будут блокировать удачу, а также мешать в достижении целей. По этой же причине у представителей знака могут пойти крахом намеченные планы.