Весь 2021 год окажется непростым для представителей некоторых знаков зодиака. Об этом предупредил российский астролог Павел Глоба, передает 13 мая profile.ru

Астролог назвал лучшие дни для отдыха в мае © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк Овнов ждет немало трудностей и проблем. Если им удастся пройти через них — представители знака станут только лучше.

Львов, по словам астролога, ждет в 2021 году множество трудностей и проблем во всех сферах жизни. Представителям этого знака придется взять себя в руки и действовать. Следует опасаться любых рисков и необдуманных решений, а все происходящее принимать мудро и смело.

Скорпионам необходимо в 2021 году опасаться неприятных и токсичных людей. Они будут заражать представителей знака негативом и сомнениями. Кое-кто даже постарается манипулировать Скорпионами — что еще хуже, считает Глоба.

Кроме того, неприятные встречи с токсичными людьми могут в этом году ожидать и Козерогов. Они будут блокировать удачу, а также мешать в достижении целей. По этой же причине у представителей знака могут пойти крахом намеченные планы.